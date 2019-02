Sablikova pakt tiende WK-goud op 5000 meter, zilver voor Visser

Visser beleefde vorig jaar haar grote doorbraak met de olympische titel op de 5000 meter. Eerder dit seizoen won ze ook al vier races op deze afstand: bij de wereldbekerkwalificatie, bij de wereldbeker in Polen, op de NK afstanden en vorige maand op de NK allround (6.47,47, toen ook een persoonlijk record).



In Inzell wist Visser zichzelf opnieuw te verbeteren. In grootse stijl vloog ze over de piste, met constante rondjes van circa 32 seconden. In de slotfase liepen haar tijden iets op, maar met 6.46,14 reed ze een toptijd. Daarmee was Visser ruim 4 seconden sneller dan het baanrecord van Sablikova uit 2011.