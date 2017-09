Safarova bevestigt status in kwartfinales in Quebec

Tennisster Lucie Safarova heeft haar status als nummer één op de plaatsingslijst van het WTA-toernooi in het Canadese Quebec ook in de kwartfinales bevestigd. De Tsjechische rekende af met haar landgenote Lucie Hradecka. Het was de vijfde maal dat ze elkaar troffen en alle keren was Safarova de baas, ditmaal in twee sets: 6-4 7-5.