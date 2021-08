Sagan in tegenstelling tot Van der Poel wel in de Benelux Tour te zien

Sagan moest in juli vanwege een knieblessure afstappen in de Tour de France. De Slowaak werd geopereerd aan de knie en kon niet meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Sagan is bezig aan zijn laatste jaar bij Bora-hansgrohe. Hij maakt de overstap naar de Franse ploeg Team TotalEnergies en zit in de Benelux Tour in een ploeg met onder anderen Wilco Kelderman.