Sagan naar derde ritzege in uitgedund sprintersveld

Door Arjan Schouten



Het was natuurlijk te verwachten, na alle spektakel in de Alpen. Die eerste proef na de bergen draaide uit op een treurspel dat iedereen morgen alweer vergeten is. Overgangsritje naar Valence, amper 170 kilometer en niet al te lastig, dus geknipt voor een voorspelbaar scenario. Zinloze onderneming vooruit met een kwartet rond Thomas de Gendt, het peloton er op het gemak achteraan, want massaal moe. Maar net hard genoeg om nog wel te mogen sprinten om de knikkers in Valence.



De laatste niet afgeschoten vluchter Michael Schär protesteerde in de laatste 25 kilometer nog even heftig, maar met zijn lange tijdrijderslichaam bleek ook hij niet opgewassen tegen de hongerige equipes. En ook een ultieme jump van Philippe Gilbert was kansloos.



Logisch, want wat in Valence wachtte was immers een gouden kans voor sprinters die net niet goed genoeg waren om al te winnen in de Tour. Fernando Gaviria, Dylan Groenewegen, Marcel Kittel, Mark Cavendish, André Greipel, ze overleefden allemaal de bergen niet. En Michael Matthews haakte al eerder ziek af. Dus moést het de dag van Arnaud Démare (Groupama-FDJ) worden, vorig jaar de beste in de vierde rit naar Vittel. Of van Alexander Kristoff (UAE), in 2014 goed voor twee Touretappes. De twee overgebleven pure sprinters.



Maar wie won? Peter Sagan weer, natuurlijk. De drager van de groene trui verwees Kristoff (tweede) en Démare (derde) in de straten van Valence op de streep naar de ereplaatsen. De Slowaakse slokop, die ook al de tweede en vijfde rit won.