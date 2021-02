Sagan stelt seizoensstart uit na coronabesmetting

RKC na winnen degradatie­kra­ker hofleveran­cier in Elftal van de Week

10:01 RKC speelde afgelopen vrijdag in de 1-0 gewonnen degradatiekraker tegen FC Emmen in speciale carnavalsshirts en dat beviel de selectie van Fred Grim wel. Maar liefst drie spelers behaalde het Elftal van de Week, waardoor RKC hofleverancier is.