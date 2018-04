Sagan vreest hegemonie Quick-Step: 'Als de rest niet wakker wordt, blijven ze winnen'

Sagan kon naar eigen zeggen afgelopen zondag niet in zijn eentje op tegen de Belgische formatie in de Ronde van Vlaanderen. In de fase dat koploper Niki Terpstra nog was terug te halen, was er volgens Sagan geen samenwerking tussen de andere ploegen. ,,De andere teams zagen het gevaar van de situatie niet en dat was een fout. Ze moeten beseffen dat ze niet mij moeten verslaan. Op deze manier gaat Quick-Step alles winnen.'' De Slowaak arriveerde als zesde in Oudenaarde.



Sagan won dit jaar wel Gent-Wevelgem en start zondag als een van de outsiders in de kasseienklassieker, waarin hij nog nooit op het podium eindigde. De zesde plaats in 2014 is zijn beste resultaat.