Sainsbury verruilt PSV voor Israël, Braken op weg naar NEC-uitgang

Löw selecteert Waldsch­midt voor duel met Oranje

12:38 Luca Waldschmidt is opgenomen in de selectie van Duitsland voor de komende duels met het Nederlands elftal en Noord-Ierland in de EK-kwalificatie. De 23-jarige aanvaller van Freiburg debuteert omdat Leroy Sané voorlopig met een zware knieblessure is uitgeschakeld.