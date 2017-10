Sainz vervangt Palmer bij Renault, Kvyat terug bij Toro Rosso

Volgens de renstal zijn het team en de coureur de breuk gezamenlijk overeengekomen. ,,De race in Japan zal mijn laatste voor het team van Renault zijn. Het was een geweldig uitdagend seizoen. Ik wil zondag het hoogst haalbare resultaat neerzetten. Daarna ga ik diverse opties voor mijn toekomst bekijken", reageerde Palmer.



Sainz zou de overstap naar Renault eigenlijk komend seizoen maken. Voor de zomerstop was er al sprake van een vertrek van Palmer bij Renault wegens tegenvallende prestaties. Later sprak teambaas Cyril Abiteboul uit dat de Brit 'in elk geval het seizoen afmaakt' bij de renstal.



Sainz zal bij Renault debuteren tijdens de Grand Prix in Amerika, die over twee weken wordt verreden. Kvyat maakt dus na een afwezigheid van twee Grands Prix - Maleisië en Japan - zijn rentree bij de opleidingsploeg van Red Bull. Hij werd wegens teleurstellende resultaten aan de kant gezet geschoven en vervangen door Pierre Gasly.