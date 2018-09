Salah gooit bidon weg na winnende goal Firmino

Hoofdrol voor Garry Rodrigues

0:08 In poule D van de Champions League heeft Galatasaray de eerste wedstrijd royaal gewonnen. De ploeg van basisspeler Ryan Donk was op eigen veld met 3-0 te sterk voor Lokomotiv Moskou. De Kaapverdiaanse aanvaller Garry Rodrigues, in Rotterdam geboren, opende in de negende minuut de score met een strak schot.