Salah kan weer lachen, Miedema geniet van vroege vakantie

Pele: Brazilië is nog geen team

8:36 Pele vreest dat het WK voetbal te vroeg komt voor Brazilië. ,,We hebben misschien de beste voetballers, maar we zijn nog geen team'', zei de levende legende uit het land, zelf drie keer wereldkampioen. ,,Ons grootste probleem is dat we nog maar een paar dagen hebben om er een echt elftal van te maken.''