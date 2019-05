Salah mist duel met Barcelona vanwege hersenschudding

,,Het is een hersenschudding en hij mag daarom niet spelen. Hij voelt zich goed, maar vanuit een medisch standpunt is dat niet voldoende”, vertelt trainer Jurgen Klopp vandaag. ,,Hij wil heel graag, maar we kunnen het gewoon niet doen.”



Liverpool moet in eigen huis een 3-0 achterstand ongedaan maken en Klopp denkt dat het mogelijk is. ,,We hebben hoop en het blijft voetbal. We zitten niet in de situatie dat we zeker weten dat het gaat gebeuren, maar het blijft voetbal. We missen twee van de beste spitsen in de wereld (Roberto Firmino ontbreekt ook, red.) en we moeten vier doelpunten maken om door te gaan in 90 minuten. Dat is het plan. Als het lukt, fantastisch. Als het niet lukt, laten we dan op de mooist mogelijke manier falen.”