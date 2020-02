Sam Ligtlee (22) uit Eerbeek euforisch na wereldtitel op kilometer bij WK baanwielrennen

Titelverdediger Quentin Lafargue, die als laatste startte, slaagde er niet in die tijd te verbeteren. Hij noteerde 59,746. Het brons was voor de Fransman Michaël D’Almeida: 1.00,103.

Ligtlee (22) verkeert voor zijn gevoel al weken in topvorm. Het bewijs daarvoor kwam in Berlijn. ,,In de kwalificatie ging het niet zo heel goed, ik kon mijn ideale lijn niet goed houden. Toen ik de finale ging rijden, dacht ik: ‘nu moét ik het goed doen’. Ik sneed in de finale de bochten wél goed aan, toen wist ik dat er een toptijd in zat.’’

Stabieler

Die supertijd kwam er, Ligtlee bleef voor de tweede keer binnen de minuut. ,,Dit heeft alles met vorm te maken. Ik ben ouder, meer ervaren, lichamelijk sterker en ook mentaal stabieler geworden. Ik heb voor mijn gevoel nooit in de schaduw van de andere toppers in Nederland gestaan. Op de testdag heb ik 12,8 gereden tijdens de slotronde, dan zie je al dat de vorm goed is en ik niet veel voor die jongens onder doe. Wereldbekers rijd ik dit seizoen ook op wereldniveau. Deze titel doet voor mezelf heel goed. Dit is toch wel wat, ik word wereldkampioen, dat ben ik voor altijd. De Franse titelverdediger is sterk, Theo Bos is normaal gezien ook heel goed. Maar daar moet je niet mee bezig zijn. Dit laat zien dat iedereen te kloppen is.”

Theo Bos uit Hierden eindigde als vijfde. Hij reed 1.00,330 en was daarmee een fractie minder snel dan in de kwalificaties: 1.00,003. Bos (36) was de afgelopen jaren nog goed voor twee keer zilver en een keer brons op de kilometer tijdrit. In 2005 was hij de wereldkampioen.