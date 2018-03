Sam Ligtlee uit Eerbeek geniet van WK-optreden en verrast met finaleplek

De 20-jarige Eerbekenaar werd pas vlak voor het WK Baan in Apeldoorn toegevoegd aan de Nederlandse selectie omdat er een plek vrij kwam op de kilometer tijdrit. Gewoon zo hard mogelijk rijden en vooruitgang boeken, was de opdracht. Maar in de kwalificaties verraste Ligtlee met een tijd die goed was voor een plek in de finale. ,,Ik reed gewoon anderhalve seconde van mijn persoonlijk record af, dat is niet gek'', zei hij met gevoel voor understatement. ,,Ik heb het afgelopen jaar heel veel op deze discipline getraind. Maar heb niet altijd alles van mezelf kunnen vragen. Dan voelde het niet goed. Nu voelde het wel goed, dat merk ik dan aan mijn benen, maar ook omdat ik dan zwarte vlekken voor mijn ogen krijg, bijna scheel kijk in de laatste ronde. Dan geef ik echt alles en kun je me na de wedstrijd opvegen.''

Hij genoot van het publiek. ,,Kijk'', zegt hij terwijl hij zijn arm laat zien. ,,Nu krijg ik weer kippenvel als het publiek losgaat. Geweldig.''

Ligtlee merkte de vooruitgang al in zijn start. ,,Normaal start ik met 18,7 seconden, nu zat ik op 18 rond. Dat scheelde wel even. Ik moet het uit de eerste rondes halen, de derde en vierde ronde is voor mijn overleven. Als ik dan na de wedstrijd Theo Bos van de baan af zie stappen.... Die zou zo nog een keer kunnen. Maar Jeffrey en Theo hebben het fantastisch gedaan. Dik verdiend op het podium.''

Zover is het voor Ligtlee nog niet, maar hij komt er aan, zegt hij. ,,Nu moet mijn stijgende lijn doorzetten. Ik wil volgend jaar deel uitmaken van de teamsprint, dat is mijn doel. Daar ga ik voor knokken en keihard werken. Dit was nu het maximaal haalbare. Het was ook wel zwaar omdat ik pas op de laatste dag aan de beurt was. De hele week zit ik al in hotel, afgesloten van de rest van de wereld. En heel veel prikkels voordat je aan de bak mag.''