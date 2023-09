Sam Oomen vertrekt bij Jumbo en wordt ploeggenoot van Bauke Mollema: ‘Dat is een voorrecht’

,,Voor zover ik het kan beoordelen, voelt het voor mij echt als het juiste team en de juiste plek op het juiste moment, waarvoor ik erg dankbaar ben”, zegt Oomen over zijn overstap. ,,Bauke Mollema is voor mij altijd een inspirerende renner geweest die ik enorm waardeer. Het is een voorrecht om de laatste jaren van zijn carrière met hem te mogen rijden.”

Oomen is duidelijk over zijn doelen bij de nieuwe ploeg. ,,2024 zou voor mij een succes zijn als ik kan bijdragen aan de successen en grootste doelen van het team. Het zou zeker leuk zijn om voor mezelf een resultaat te behalen, maar bovenal wil ik gewoon mijn best doen, zowel op als naast de fiets, wat de uitkomst ook mag zijn. Normaal gesproken liggen mijn sterkste jaren nog voor me en met de juiste mentaliteit, omgeving en consistentie hoop ik dat er mooie dingen kunnen ontstaan.”

Oomen maakte in 2021 de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma. Mede door blessures was hij de afgelopen jaren niet erg succesvol. Zijn laatste profzege dateert van 2016 met de eindwinst in de Tour de l’Ain. Twee jaar later eindigde de klimmer verrassend als negende in de Giro d’Italia.

Vuelta-spel

Maak de Ronde van Spanje nog spannender en speel mee met ons wielerspel. Doe hier mee!

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo’s

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.