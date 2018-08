Samenvatting | Bekijk hier hoe Ajax Standard Luik overklast

Ajax beleefde een mooie avond in de Johan Cruijff Arena. Standard Luik werd in de derde voorronde van de Champions League met 3-0 verslagen. Het spel van de Amsterdammers was soms om door een ringetje te halen. Bekijk hier de samenvatting van het duel.