Sanches terug bij Bayern, Babel komt niet naar Feyenoord

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. Vandaag opent in Engeland het nieuwe transferseizoen. Hoog tijd dus voor TransferTalk. In de nieuwe editie van onze rubriek houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers.

Bayern haalt Portugees Sanches terug

Bayern München haalt de Portugese middenvelder Renato Sanches terug. Dat zegt bestuursvoorzitter Karl Heinz Rummenigge van de Duitse kampioen. De twintigjarige Sanches kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor het Engelse Swansea, maar beleefde daar een teleurstellend jaar. ,,Hij komt terug. Onze nieuwe trainer Niko Kovac gaat proberen hem op zijn oude niveau terug te brengen. Dat wordt een spannende taak'', zei Rummenigge in de krant Münchner Merkur.

Volledig scherm Renato Sanches in het shirt van Bayern München. © ProShots

Vitesse trekt Deense ‘reus’ Thelander aan

Vitesse slaat zijn slag in het buitenland. De Arnhemse club legt voor het volgende seizoen de Deen Rasmus Thelander vast. De centrumverdediger van 1.91 meter komt transfervrij over van het Zwitserse FC Zürich. Hij tekent voor drie jaar. Met Thelander (26) speelt Vitesse in op het vertrek van Chelsea-huurling Matt Miazga. De Amerikaan is bezig aan zijn tweede jaar op uitleenbasis in Arnhem. De club verwacht hem niet terug voor een derde seizoen. Daarbij heeft Guram Kashia een vertrekwens. De Georgiër wil nog een laatste avontuur aangaan. De komst van een grote, sterke mandekker is noodzaak voor Vitesse.

Volledig scherm Rasmus Thelander (rechts) als speler van Aalborg. © AP

Babel ontkent komst naar Feyenoord

Verscheidene Turkse media - niet de meest betrouwbare overigens - melden dat Feyenoord een aanbieding heeft neergelegd bij Ryan Babel. De 31-jarige spits van Besiktas en Oranje reageert hierop. Babel komt niet naar Rotterdam.

Ryan Babel on Twitter Mijn prive berichten overspoeld door Feyenoord supporters met de vraag of ik wel of niet naar de Kuip kom... 🤨

Ryan Babel on Twitter Zag even later dat er iets in t nieuws is gekomen... dus ik begrijp de berichten.. maar laten we t direct de wereld uit helpen..

Ryan Babel on Twitter Geen zorgen ik kom niet naar Feyenoord.. 👍🏽

Coutinho en Garcia weg bij AZ

AZ neemt na dit seizoen afscheid van twee spelers: doelman Gino Coutinho (35) en aanvaller Levi Garcia (20). Hun contracten worden niet verlengd.



Coutinho fungeerde het afgelopen seizoen als reservekeeper van de Alkmaarders. Garcia kwam sinds de winterstop op huurbasis uit voor Excelsior.

Volledig scherm Gino Coutinho. © Pro Shots

Geen extra geld Vitesse

Volledig scherm Leonid Sloetski. © Pro Shots Vitesse schrijft over het afgelopen boekjaar zwarte cijfers. De transferzomer van 2017 geldt met een miljoenenopbrengst als de goudmijn voor de Arnhemse club. Maar voor het nieuwe seizoen geeft dat geen financiële impuls op de spelersmarkt. Ondanks de komst van de Russische trainer Leonid Sloetski blijft het budget bij de Gelderse eredivisionist gelijk.



Bij Vitesse wordt deze dagen de begroting voor het komende jaar uitgerold. Die bedraagt circa 26 miljoen euro. Daartoe zit de leiding van de club, met algemeen directeur Joost de Wit, op trainingscentrum Papendal aan met onder meer de Russische commissarissen Yevgeni Merkel en Valeri Oyf.

Fred naar PSG of Manchester?

Volledig scherm Fred namens FK Sjachtar Donetsk in de mangel bij drie Feyenoorders: Karim El Ahmadi, Jeremiah St. Juste en Renato Tapia (vlnr). © EPA Een van de meest begeerde speler van Europa, de Braziliaanse middenvelder Fred van FK Sjachtar Donetsk, verandert deze zomer vrijwel zeker van club. Volgens Engelse en Franse media, die zich baseren op citaten van Fred zelf, twijfelt hij tussen PSG en Manchester (United of City?). ,,Er is interesse uit Engeland en Frankrijk'', zei Fred tegen de Braziliaanse sportzender SporTV. Fred werd eerder deze week opgenomen in de WK-selectie van de Goddelijke Kanaries.

De Graafschap aast op FC Den Bosch-aanvoerder Vossebelt

De Graafschap is in geïnteresseerd in middenvelder Niek Vossebelt (26) van FC Den Bosch. Vossebelt is aanvoerder van de Bosschenaren.



Vossebelt kwam eerder uit voor Willem II, FC Emmen en PEC Zwolle. De middenvelder, die dit seizoen in de Jupiler League vijftien treffers maakte, heeft nog een doorlopend contract tot medio 2019.

Volledig scherm Niek Vossebelt. © Pro Shots

West Ham United aast op Benítez of Pellegrini

Na het vertrek van David Moyes richt West Ham United zijn pijlen op twee trainers: Manuel Pellegrini en Rafael Benítez. Pellegrini, oud-trainer van onder meer Real Madrid en Manchester City, is momenteel trainer van Hebei China Fortune, Benitéz werkt bij Newcastle United. Volgens The Guardian was de eerste keus van de Hammers, Paulo Fonseca van FK Sjachtar Donetsk, niet bereid naar Lonen te komen.

Volledig scherm Manuel Pellegrini als trainer van Hebei China Fortune. © Getty Images

Neymar blijft gewoon, zegt de clubbaas

Volledig scherm Neymar. © Photo News Met de komst van trainer Thomas Tuchel is deel 1 van de missie van Paris Saint-Germain deze zomer afgerond. Klus 2 is het vasthouden van uithangbord Neymar. De Braziliaan wil zelf van geen transfer weten - Real Madrid zou het astronomische bedrag van 300 miljoen hebben klaarliggen - en ook PSG-clubbaas Nasser Al-Khelaifi is glashelder: ,,Voor mij staat het voor 2000 procent vast dat Neymar blijft.''

Engeland trapt af: transferzomer geopend