Sánchez wint vierde etappe in Ronde van de Alpen

De Italiaan Fabio Aru was de eerste aanvaller op de Bannberg, gevolgd door Bouwman, die even stand hield maar daarna weer gezelschap kreeg van een drietal. Een versnelling van Chris Froome zorgde ervoor dat er een groep van zo'n vijftien renners de top bereikte. In de afdaling probeerde de Italiaan Domenico Pozzovivo, tweede in het klassement, te ontsnappen. Sánchez achterhaalde hem, net als Froome. Eenmaal op het vlakke ging Sánchez er alleen vandoor. Bennett, de Nieuw-Zeelander van LottoNL-Jumbo deed een vergeefse poging hem nog bij te halen. Hij gaf zes tellen toe op Sánchez. Bouwman was 5 seconden later in de sprint om de derde plaats te snel voor Pinot en Aru.