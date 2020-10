Sanne in ‘t Hof (22) is vooral blij weer fit op het ijs te kunnen staan, na seizoen vol fysieke tegenslag

De drie kilometer is meer op haar ranke lijf geschreven. Een lijf dat vorig seizoen flink tegensputterde. Iets dat niet alleen knaagde aan haar fysieke conditie, maar ook aan haar zelfvertrouwen. Want In ‘t Hof had zich voor de zomer van 2019 net aangesloten bij Gewest Friesland na een stage bij het grote Jumbo-Visma, kende een prima voorbereiding in de zomer, maar zag haar plannen aan het einde van die zomer flink in de war worden geschopt.