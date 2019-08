Saymak terug naar PEC, FC Utrecht verlengt ook met Klaiber

De transferperiode in Europa kruipt richting het einde en dus regent het nieuwtjes over spelers die nog wisselen van club. Mis de komende weken niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

FC Utrecht pakt door met Klaiber

Volledig scherm Sean Klaiber. © BSR Agency In navolging van Willem Janssen eerder vandaag heeft ook rechtsback Sean Klaiber zijn contract bij FC Utrecht verlengd. De 25-jarige Nieuwegeiner ligt nu tot medio 2022 vast bij FC Utrecht. Klaiber stond na vorig seizoen open voor een nieuwe stap, was ook even dicht bij een overstap, maar wilde alleen vertrekken als het complete plaatje klopte. De afgelopen weken groeide de roep om een contractverlenging en draaide hij er zelf ook niet omheen dat hij in de gesprekken met het Utrechtse bestuur openstond voor een langere verbintenis. FC Utrecht maakte de overeenkomst vanmiddag officieel. Klaiber is een vaste waarde bij FC Utrecht, waarvoor hij zondag zijn 100ste eredivisiewedstrijd kan spelen. FC Utrecht legde behalve Janssen en Klaiber in een eerder stadium al de gewilde Gyrano Kerk langer vast. Bovendien is een transfer van Bart Ramselaar in de maak.

Ramselaar terug op oude nest

Bart Ramselaar vertrekt bij PSV en keert terug naar FC Utrecht. Partijen hebben daarover een akkoord bereikt. In 2016 haalden de Eindhovenaren de middenvelder voor 4,3 miljoen euro op bij FC Utrecht. Bij PSV zat de 23-jarige Ramselaar op een dood spoor en die club neemt nu zijn verlies. Lees hier meer.

Saymak terug naar PEC

Volledig scherm Mustafa Saymak © Wilbert Bijzitter Mustafa Saymak is na een jaar in Turkije teruggekeerd bij PEC Zwolle. De 26-jarige middenvelder tekent een contract voor drie seizoenen bij de ploeg van trainer John Stegeman. Vorig seizoen speelde Saymak bij Caykur Rizespor.



,,Mijn avontuur in Turkije is niet helemaal geworden wat ik gehoopt had”, zegt Saymak, die vijftien wedstrijden speelde in de Turkse Süper Lig. ,,Het voelt daarom des te beter in Zwolle terug te keren. Ik weet dat ik hier het beste uit mezelf kan halen en van waarde kan zijn.”



De in Deventer geboren Nederlander met Turkse roots debuteerde in 2011 bij Zwolle in het betaalde voetbal. Sindsdien speelde hij bijna 150 wedstrijden voor PEC. In zijn laatste seizoen (2017-2018) werd hij topscorer van Zwolle met elf treffers, waarna hij voor een Turks avontuur koos.

Medische keuring voor Serero

Volledig scherm Thulani Serero © BSR Agency Thulani Serero is bezig met de laatste stap in zijn transfer naar Al Jazira. De Zuid-Afrikaan is voor de medische keuring in de Verenigde Arabische Emiraten. De overgang wordt daarna beklonken.



Serero (29) zit in het laatste jaar van zijn contract bij Vitesse. De Zuid-Afrikaanse international gaf dit voorjaar al aan open te staan voor een nieuw avontuur. Hij traint sinds woensdag niet meer mee met Vitesse. In de Emiraten treft hij trainer Jurgen Streppel (voorheen Willem II en Heerenveen). Met zijn overgang is een bedrag van circa 1 miljoen euro gemoeid.

SC Heerenveen huurt Anders Dreyer van Brighton

SC Heerenveen heeft zich versterkt met Anders Dreyer. De 21-jarige vleugelaanvaller komt over van Brighton & Hove Albion, waar hij in het beloftenelftal speelde. Dreyer werd opgeleid door de Deense club Esbjerg, dat hem een jaar geleden verkocht aan Brighton. Hij werd vorig seizoen in de winterstop echter verhuurd aan de Schotse club St. Mirren. Heerenveen was nog op zoek naar een vleugelaanvaller, ook omdat Nemanja Mihajlovic mag uitkijken naar een andere club. Heerenveen hoopt het papierwerk snel in orde te maken, zodat Dreyer al minuten kan maken tegen FC Twente.

FC Utrecht bindt Janssen langer

Volledig scherm Willem Janssen. © BSR Agency Het contract van Willem Janssen van FC Utrecht is verlengd tot medio 2021, met een optie op voortzetting van de samenwerking tot medio 2022. De 33-jarige captain van het eerste elftal en de club bereikten daarover deze week een akkoord. Eerder de zomer verlengde FC Utrecht al het contract van Gyrano Kerk, een andere cruciale schakel. Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht: ,,Willem is binnen- en buiten de lijnen een uithangbord voor de club. Hij is een voorbeeld voor zijn teamgenoten en de jeugd in Utrecht, die ervan dromen ook ooit in Stadion Galgenwaard te spelen. Wij zijn er trots op dat we de overeenkomst met Willem hebben verlengd en kijken samen met een goed gevoel terug op de voorgaande jaren, en met veel vertrouwen en ambitie vooruit naar de komende seizoenen.”

Bayern en Lille akkoord over transfer Sanches

Bayern München en Lille hebben overeenstemming bereikt over een transfer van middenvelder Renato Sanches. Volgens Sky verhuist de 22-jarige Portugees voor een bedrag van 20 miljoen euro naar de Franse club. Aan bonussen kunnen daar nog enkele miljoenen bij komen. In het weekeinde zal de deal worden afgerond, meldt het tv-station.



Sanches kwam drie jaar geleden voor een bedrag van 35 miljoen euro over van Benfica. Hij heeft zijn grote belofte sindsdien nog niet kunnen inlossen. Zijn contract in München loopt nog door tot medio 2021. Hij wil echter graag vertrekken bij Bayern, omdat hij weinig speeltijd krijgt.



,,Ik heb begrip voor hem”, liet bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van de Duitse kampioen eerder deze week weten. ,,Hij is zijn plaats in de Portugese ploeg kwijtgeraakt. Hij wil terugvechten. Dat zal echter bij ons niet makkelijk zijn, zeker niet na de komst van Coutinho.”

Volledig scherm Renato Sanches op de training in duel met Philippe Coutinho. © AFP

Neymar haalt zich de woede op de hals van Barça-voorzitter

Een nieuwe TransferTalk en dus ook een nieuwe update over Neymar. Vooralsnog is het einde van de langlopende soap over de Braziliaanse ster niet in zicht. De veelbesproken aanvaller, die wil vertrekken bij Paris Saint-Germain, heeft zich nu de woede op de hals gehaald van Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu. Volgens Marca heeft Neymar contact gehad met zijn oud-ploeggenoten bij Barça en gelekt dat de Catalaanse clubleiding niet verder wil gaan dan ‘slechts’ 140 miljoen euro. Volgens de Spaanse krant stelt het de Barça-spelers teleur dat Bartomeu blijkbaar niet alles overheeft voor de hereniging met Neymar. Daar is de voorzitter dan weer niet blij mee. Enfin, wordt ongetwijfeld vervolg.

Volledig scherm Josep Maria Bartomeu. © AFP

Emery wil af van ongelukkig tweetal

Voor de Duitse verdediger Shkodran Mustafi en de Egyptische middenvelder Mohamed Elneny is bij Arsenal geen plaats meer. ,,Het is beter voor hen als ze naar een andere club vertrekken. Zij zijn niet gelukkig bij ons, omdat ze weinig aan spelen toekomen. Elders kunnen ze waarschijnlijk hun loopbaan van nieuwe impulsen voorzien”, liet coach Unai Emery weten.



Mustafi (27) behoorde tot de Duitse selectie die in 2014 in Brazilië de wereldtitel veroverde. Hij verruilde Valencia in 2016 voor 41 miljoen euro voor Arsenal. Mustafi is niet populair bij de fanatieke fans van de Engelse club. Vorig seizoen werd hij naar aanleiding van zijn matige spel geregeld uitgefloten. Elneny kwam in januari 2016 over van FC Basel. De 27-jarige international kostte Arsenal destijds een relatief bescheiden bedrag (circa 6,5 miljoen euro).

Volledig scherm Shkodran Mustafi (rechts). © Action Images via Reuters

RKC huurt Vente voor één seizoen

RKC Waalwijk heeft zich per direct versterkt met spits Dylan Vente. De 20-jarige aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van Feyenoord. De geboren Rotterdammer voegt zich per direct bij de selectie van Fred Grim en staat vandaag al voor het eerst op het trainingsveld. Vente begon dit seizoen als basisspeler bij Feyenoord, maar de laatste wedstrijden fungeert Luciano Narsingh in de punt. Vente heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2022.



,,Voor Dylan is het belangrijk dat hij dit hele seizoen nog veel meer speelminuten gaat maken dan tot dusver al het geval is geweest”, verklaart Sjaak Troost, technisch directeur bij Feyenoord. ,,Zeker nu het met Nicolai Jørgensen gelukkig weer de goede kant op gaat, dreigde het gevaar dat Dylan veelal op de bank zou komen te zitten.”

RKC Waalwijk on Twitter DYLAN VENTE = 💛💙 🆕 Ons #RKC huurt Dylan Vente dit seizoen van @Feyenoord! De aanvaller sluit direct aan bij de selectie van Fred Grim en maakt vandaag meteen zijn eerste trainingsminuten. 😍 Welkom bij onze mooie club, Dylan! ➡️ https://t.co/uYhgLdOfXJ #RKC1920

Kozakken Boys aast op Royston Drenthe

Kozakken Boys richt de pijlen op Royston Drenthe. De Rotterdammer promoveerde afgelopen seizoen met Sparta naar de eredivisie, maar is momenteel clubloos. Drenthe, neef van Kozakken Boys-speler Tyrone Conraad, heeft aangegeven graag naar De Zwaaier te komen. De tweededivisionist kan het komende half jaar niet beschikken over Sander Heesakkers en mikt ter vervanging derhalve op de komst van Drenthe.

Volledig scherm Royston Drenthe. © foto: Carla Vos

Luhukay haalt oud-Ajacied

Welshman James Lawrence zet zijn avontuurlijke voetballoopbaan voort in Duitsland. Anderlecht heeft de 27-jarige verdediger verhuurd aan FC St. Pauli, de Duitse club van de Nederlandse trainer Jos Luhukay. Lawrence kwam vorig jaar van het Slowaakse AS Trencin naar de Belgische club. Eerder speelde hij in Nederland voor Haarlem (2008-2009), Ajax (2009-2011), Sparta Rotterdam (2011-2012) en RKC Waalwijk (2012-2014). Luhukay kan Lawrence, die vorig jaar november debuteerde in de nationale ploeg, goed gebruiken in Hamburg. De club uit de tweede Bundesliga telt momenteel veel geblesseerde spelers.

Volledig scherm Alexis Saelemaekers in gesprek met James Lawrence (rechts). © BELGA

Lovren op weg naar Bayer Leverkusen

Dejan Lovren staat voor een vertrek bij Liverpool. De 30-jarige centrumverdediger moet in de pikorde Virgil van Dijk, Joël Matip en Joe Gomez voor zich dulden. De Kroaat leek op weg naar AS Roma, maar z'n salariseisen bleken de Italianen wat te gortig. Engelse media melden nu dat het Bayer Leverkusen van Peter Bosz de meeste kans maakt om Lovren te strikken. De verdediging van Leverkusen is de achilleshiel van de ploeg. Dat bleek afgelopen weekeinde ook weer in het duel met promovendus Paderborn, dat overigens wel met 3-2 werd gewonnen.

Volledig scherm Dejan Lovren in duel met David Silva. © AFP

ManUnited wil in de winter toeslaan

De transfermarkt in Engeland is pas gesloten, maar volgens The Guardian bereidt Manchester United zich al voor op twee megatransfers in januari. Dortmund-aanvaller Jadon Sancho moet naar Old Trafford komen. De 19-jarige vleugelspeler kende een flitsende seizoensstart én hij zou akkoord zijn met een nieuw contract bij de Duitse topclub. Desalniettemin wil United in de winter een bod doen van ruim 100 miljoen euro. Ook het Duitse wonderkind Kai Havertz staat op het verlanglijstje. De middenvelder van Bayer Leverkusen wordt echter ook begeerd door Arsenal, Chelsea, Liverpool en Manchester City.

Volledig scherm Jadon Sancho. © BSR Agency

FC Twente rekent op Oriol Busquets

FC Twente rekent op de komst van Oriol Busquets. De 20-jarige middenvelder komt op huurbasis over van FC Barcelona. Busquets, geen familie van de bekende Spaanse international Sergio Busquets, komt uit de jeugdopleiding van de Catalaanse topclub. Hij speelde de afgelopen jaren in het tweede elftal.

De middenvelder maakte in de voorbereiding deel uit van de selectie van Barcelona. Busquets mocht ook meedoen in een oefenwedstrijd, maar door de grote concurrentie heeft hij amper uitzicht op speeltijd in het elftal van trainer Ernesto Valverde. De Spaanse jeugdinternational stond ook in de belangstelling van onder meer FC Utrecht en Borussia Mönchengladbach, maar trainer Gonzalo Garcia rekent erop dat Busquets naar Twente komt.

Garcia speelde zelf jaren in Spanje en heeft ook al vier Spaanse spelers in zijn selectie zitten. ,,Misschien helpt dat wel”, zei de trainer, die vrijdag Tom Boere weer kon begroeten op het trainingsveld. De spits ontbrak de afgelopen dagen omdat hij toestemming had gekregen om te onderhandelen met een buitenlandse club. Vooralsnog heeft dat niet geleid tot een transfer.