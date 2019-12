Schaakgrootmeester Van Wely: Verliezen van een vrouw? Zet je ego opzij

Loek van Wely zat dinsdagavond te zappen voor de buis, toen hij op het WK darts stuitte en Ted Evetts zag spelen tegen Fallon Sherrock, een vrouw. De zevenvoudig Nederlands schaakkampioen was toch een tikje verrast. ,,Darts heeft toch de naam van een kroegsport, daar verwacht je misschien niet zo snel een vrouw’’, zegt Van Wely. ,,Ik heb een paar legs gekeken. Dat Sherrock zo goed speelde en won, dát verbaast me niks. Waarom zou een vrouw slechter gooien dan een man? Bij een fysieke sport als voetbal ligt een niveauverschil voor de hand, maar bij darts is het speelveld volgens mij gelijk.’’



Van Wely (nu 47 jaar) schaakte in zijn gloriejaren op toptoernooien geregeld tegen vrouwen. De Tilburger denkt er nog wel eens aan terug. Met gemengde gevoelens. ,,Begin jaren 90 op de Hoogovens speelde ik in het toernooi tegen alledrie de zusjes Polgár en ik verloor drie keer…’’