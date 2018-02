Schaars jaar langer bij sc Heerenveen

Schaars kwam in 2016 over van PSV naar sc Heerenveen. Hij miste dit seizoen nog geen wedstrijd met de club. Afgelopen weekend was Schaars belangrijk in het duel tegen zijn oude club PSV (2-2). Hij tekende in Eindhoven voor de aansluitingstreffer (2-1). Reza Ghoochannejhad trok de stand in de 82ste minuut gelijk.



,,Waar je in Nederland al snel oud bent, ben je in het buitenland een zeer ervaren speler. Daarom zijn wij hartstikke blij en trots dat we een gelouterde speler als Stijn Schaars, met een geweldige staat van dienst, in het Abe Lenstra stadion hebben lopen. Hij is ontzettend belangrijk voor ons, zowel op het veld als in de organisatie. We zijn blij dat we ook komend seizoen gebruik kunnen maken van zijn kwaliteiten en ervaring'', aldus technisch manager Gerry Hamstra.