Schaatsbond rekent deze week op eerste marathon op natuurijs: ‘We staan in de startblokken’

Vijf verenigingen proberen om de eerste marathon op natuurijs te organiseren. Dat zijn Noordlaren, Haaksbergen, Burgum, Nieuw-Buinen en Puttershoek. Normaal gesproken is ijsvereniging Nieuw-Amsterdam in Veenoord ook in de race, maar daar is vanwege een verbouwing van de baan een wedstrijd niet mogelijk. ,,We hebben wat meer geografische spreiding”, stelt de competitieleider tevreden vast, met ook het Friese Burgum en Puttershoek in Zuid-Holland als kandidaten. ,,Dat is ook goed voor als er bijvoorbeeld in het noorden van Nederland sneeuw is gevallen.” Hut zou ook nog graag een locatie in Noord-Brabant willen. ,,Ik zag dat het daar steenkoud is geweest.”