Schaatsbond stuurt woensdag plan van aanpak naar ministerie

,,We willen het coronaproof en veilig organiseren. Dat is het belangrijkste”, aldus een woordvoerder van de KNSB. ,,Het moet dus op een plek waar alleen rijders op het ijs kunnen komen en dus geen publiek, in een bubbel.”



Enige haast is geboden omdat onduidelijk is hoe lang het blijft vriezen. ,,De kwaliteit van het ijs is natuurlijk belangrijk. Wanneer is de ijsvloer dik genoeg? En wanneer valt de dooi in? Dat zal leidend zijn.”