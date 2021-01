Schaatsbond zet streep door marathonseizoen

De schaatsbond heeft woensdagavond een bijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van de schaatsploegen uit de topdivisie, waarin gesproken is over de huidige situatie en de mogelijkheden om nog ‘iets’ te kunnen organiseren. De huidige coronamaatregelen en de lockdown bieden echter weinig tot geen hoop om nog ‘los te kunnen’. Bovendien zijn de meeste ploegen niet in staat om te trainen op het ijs en blijft er met voorbereidingstijd een erg kort seizoen over. Ook het natuurijs in het buitenland is weggevallen. De bond had de hoop gevestigd op wedstrijden eind maart in Zweden, maar met het negatief reisadvies is dat ook niet aan de orde.