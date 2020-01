Schaatscoach Anema maakt geen vrienden met ‘ongepaste’ uitspraak over stripteaseclub

De welbespraakte trainer, die nooit om een mening verlegen zit, liet zich onlangs nogal laatdunkend uit, onder meer over officials en over het beleid van de ISU. De twee schaatsorganisaties namen zaterdag in een gezamenlijk verklaring afstand van de uitlatingen van Anema.

,,Het is eigenlijk een verschrikkelijk vak, en het wordt bepaald door mensen die ons ergens naartoe sturen omdat ze dan zelf op de één-na-hoogste verdieping van een groot flatgebouw kunnen zitten, in een hotel waar de bovenste verdieping een stripteaseclub is. Dat vinden ze mooi”, zei Anema onder meer.

Over het beleid, en met name de wereldbekerplanning en het gebrek aan publiek bij die wedstrijden zei Anema: ,,Dan moeten we weer naar Verweggistan. Het zijn klotereizen. We zijn soms meer dan 24 uur onderweg om in één of andere rotstad te komen. En dan moeten we nog van het hotel naar de ijsbaan.”