Schaatsen om dollars in Minsk

Finale World CupHet is half maart, wordt er nu nog steeds geschaatst? Zeker, en wel in Minsk, om de wereldbekerfinale. Gevoelsmatig misschien een mosterd-na-de-maaltijd-weekeinde, maar voor een aantal schaatsers valt er nog genoeg te verdienen.

Lang niet iedereen had nog zin in een reisje naar de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Sven Kramer, Ireen Wüst, Koen Verweij, Jorien ter Mors, Esmee Visser en Carlijn Achtereekte zijn er niet bij. Toch blijft er nog een aardige Nederlandse equipe over. Kjeld Nuis en Kai Verbij zijn van de partij, net als Ronald Mulder, Jan Smeekens en Dai Dai Ntab. Bij de vrouwen plakken Antoinette de Jong, Marrit Leenstra en Lotte van Beek zonder mokken een weekeinde vast aan hun toch al lange schaatsseizoen.

Quote Bij de vrouwen valt er vooral voor Antoinette de Jong nog wat te winnen. De één kan nog een klassement, en daarmee een aardig geldbedrag, winnen. De ander heeft iets recht te zetten na de Olympische Spelen of het missen daarvan. En er zijn er ook bij die voor komend seizoen nog geen ploeg hebben en zich dus in de kijker hopen te rijden.



De wereldbekerfinale draait ieder jaar om geld. De tijd dat bijna elke schaatser een goed salaris verdiende ligt al even achter ons, voor het gros is er een aardige bonus te verdienen. Wie een afstandsklassement wint, kan 15 duizend dollar bijschrijven. Voor de winnaar van het overallklassement, de grand world cup, ligt 20 duizend dollar klaar.

In tegenstelling tot andere jaren zijn er vermoedelijk geen Nederlanders die op die laatste geldprijs aanspraak maken. Bij de mannen hebben de Noor Havard Lorentzen (640) en de Rus Denis Joeskov (595) dit seizoen de meeste punten verzameld.

Programma World Cup-finale Minsk Vandaag

13.00 uur: 500 meter vrouwen

13.11 uur 500 meter mannen

13.45 uur Ploegenachtervolging vrouwen

13.59 uur Ploegenachtervolging mannen

14.40 uur 1000 meter vrouwen

15.01 uur 1000 meter mannen

15.49 uur 3000 meter vrouwen

16.46 uur 5000 meter mannen

Morgen

13.00 uur 500 meter vrouwen

13.11 uur 500 meter mannen

13.55 uur 1500 meter vrouwen

14.17 uur 1500 meter mannen

15.02 uur Teamsprint vrouwen

15.12 uur Teamsprint mannen

15.38 uur Mass start vrouwen

Volledig scherm Havard Holmefjord Lorentzen. © EPA Miho Takagi lijkt de zege bij de vrouwen niet meer te kunnen ontgaan, ze heeft 100 punten meer dan haar landgenote Nao Kodaira, die bovendien niet meedoet in Minsk. Nummer 3 Marrit Leenstra moet nog 250 punten goedmaken. Dat kan rekenkundig gezien overigens nog wel, met de dubbele punten die er bij de finale te verdienen vallen.



De Nederlanders zullen hun zinnen zetten op de afzonderlijke afstandstitels. Zo kan Ronald Mulder de 500 meter nog winnen, al is zijn achterstand op olympisch kampioen Lorentzen met 120 punten fors.

Wel wordt de sprint twee keer verreden in Minsk, dus zijn nog maximaal 300 punten te verdienen. Kai Verbij en met name Kjeld Nuis maken nog kans op de 1000 meter, waar Lorentzen ook leidt maar slechts met 32 punten meer dan de tweevoudig olympisch kampioen.

Het is ook interessant om te zien hoe de Russen het gaan doen. Bij de Olympische Spelen werden mannen als Denis Joeskov en Ruslan Moerasjov geweerd, maar de internationale schaatsfederatie nam de schorsing niet over. In Minsk zijn ze dus weer van de partij, maar het is de vraag hoe zij het hebben verteerd dat hét doel voor dit seizoen werd weggenomen door het IOC.

Bij de vrouwen valt er vooral voor Antoinette de Jong nog wat te winnen. Ze staat op de 3000 meter weliswaar vierde, de marges met haar concurrentes is klein. De Jong heeft nog wat recht te zetten; op de Spelen was er voor haar brons (3000 meter) en zilver (ploegachtervolging), bij de WK allround vorige week in Amsterdam viel ze buiten het podium. De Jong is één van de vele schaatsers die nog geen zekerheid hebben voor volgend seizoen wat betreft ploeg en contract.