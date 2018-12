Schaatser Ronald Mulder ‘velt’ ploeggenoot en turnster Céline van Gerner geniet in chocolawinkel

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Hij had niet gedacht ooit echt te kunnen genieten van het wielrennen op de weg. Nee, geef Niek Kimmann maar een kleine crossfiets om over de zandheuvels te springen en hard te gaan. Maar het viel mee, zegt de BMX’er uit Genemuiden. Zolang het dan maar in de Spaanse bergen is.

Voetbalster Marije Brummel is met het WorldCoaches-programma van de KNVB op bezoek geweest in Qatar om vrouwen het voetbaltrainingsvak bij te brengen. Maar dan is er ook ruimte voor het maken van mooie plaatjes. Schone straten daar ook, meldt de profvoetbalster uit Emst die in de Noorse competitie uitkomt voor Sandviken. Met dank aan de ‘horsepoopscooper’, de paardenpoepschepper, zo laat de oud-international weten.

Even een Vicky-quote, zoals de in Apeldoorn wonende Griekse karateka Vicky Panetsidou het zelf noemt. ‘Geluk is het genieten van de kleine dingen in het leven. Grote dingen zijn leuk, maar die gebeuren niet zo vaak. Kleine dingen brengen een glimlach op je gezicht en geven je energie.’ En zo is het. Al is dat best een grote kop koffie.....

Atlete Jip Vastenburg uit Apeldoorn heeft lol in de sneeuw, maar de nummer 5 van het laatste EK Cross geeft eerlijk toe: het is tijd om naar Kenia te gaan. Daar zijn de omstandigheden voor een trainingskamp nou eenmaal wat beter. Ze heeft gelijk. Maar wij willen mee!

Eh, ok. Nou daar gaat iedereen wel harder van fietsen. Zo ook Anna van der Breggen. De Zwolse wereldkampioene op de weg is met haar ploeg Boels Dolmans op trainingskamp in Spanje. En tijdens een lange en zware trainingsrit worden Van der Breggen en haar ploeggenoten vooruit geschreeuwd door een, tja wat is het eigenlijk? Een eenhoorn? Hij luistert in elk geval naar de naam Smiley als we Anna moeten geloven.

Als je van chocola houdt, ben je hier op het juiste adres. Turnster Céline van Gerner kijkt haar ogen uit in de Tony’s Chocolonely Super Store. We denken in Amsterdam, maar dat is niet zeker. Keuze genoeg in elk geval. Of en hoeveel de Emmeloordse meegenomen heeft, zal een vraag blijven..... Maar dat we zelf ook snel die kant op gaan is een zekerheidje.

Wat gebeurt hier nu? Schaatssprinter Ronald Mulder uit Zwolle velt ploeggenoot Dai Dai Ntab bij Team Reggeborgh vlak voor de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Gelukkig is het in scène gezet, de mannen - bekend van het satirische Instagram-account @Vitchannel - houden wel van een grapje.