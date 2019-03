Schaatser Thomas Krol hoort nu echt bij de wereldtop

En twee ritten afgelopen weekend op het snelle ijs van Salt Lake City waar hij zowel op de 1000 als de 1500 meter tijdens de wereldbekerfinale onder de oude wereldrecords reed. Alleen was op beide afstanden ploeggenoot Kjeld Nuis nog een fractie sneller. Zijn hoogtepunt dit seizoen was zijn wereldtitel op de 1500 meter in Inzell, begin februari. Nadat hij zaterdag 9 februari al een waarschuwing voor zijn goede vorm gaf op de 1000 meter (WK-zilver achter winnaar Kai Verbij), won hij zondags wel de titel op de 1500 meter.

Vorig seizoen was Krol nog de man die zijn ticket op de 1000 meter voor de winterspelen in Zuid-Korea moest afstaan aan toenmalig ploeggenoot bij Plantina Kai Verbij. Een vervelende situatie waar Krol lang last van ondervond, zelfs een kort geding overwoog maar daar alsnog van af zag. De KNSB dacht dat Verbij, die het kwalificatietoernooi niet kon rijden vanwege een liesblessure, betere kansen op een medaille had. Krol zag vanuit Nederland goede vriend Verbij geen rol van betekenis spelen in Gangneung. Hij werd zesde.

Volledig scherm Thomas Krol in dienst van Jumbo-Visma. © ANP

Subtopper

Thomas Krol werd als een subtopper gezien die af en toe met een positieve uitschieter op het podium verscheen. Het was Jac Orie die de potentie van de Deventenaar goed inschatte en wist dat Krol - door met mannen als Sven Kramer, Patrick Roest en Kjeld Nuis te trainen - sterker zou worden. Meer inhoud zou krijgen. Het leidde tot het beste seizoen van Krol ooit, met de wereldbekerwinst in Heerenveen, de wereldtitel in Inzell, zilver op de 1000 meter op datzelfde toernooi, diverse podiumplaatsen tijdens wereldbekers en de snelle tijden in Salt Lake City. Sneller dan de oude wereldrecords van Shani Davis op de 1000 meter en sneller dan het record van Denis Joeskov op de 1500 meter. En het kan nog sneller, dat ziet Krol zelf ook. Het WK afstanden staat voor volgend seizoen gepland in Salt Lake City. ,,Daar wil ik mijn wereldtitel verdedigen en gaan voor nieuwe wereldrecords.’’

Aanbieding

Sportief gezien zit Krol op de juiste plek bij Jumbo-Visma, waar hij een contract heeft tot en met volgend seizoen. Maar er wordt aan hem getrokken. Team Reggeborgh – dat onderdak gaf aan de meeste schaatsers van het oude Plantina – heeft Krol een aanbieding gedaan. Krol: ,,Ze hebben me voor de wereldbekerfinale al gebeld en een aanbieding gedaan. Ze bieden me zekerheid tot en met de winterspelen van Peking in 2022. Dat is wel wat waard, natuurlijk. Ik ga zeker met ze om tafel zitten. Al is het absoluut niet zeker dat ik Jumbo-Visma verlaat.’’

Volledig scherm Thomas Krol, een jaar eerder, in dienst van Team Plantina. © ANP