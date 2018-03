Schaatsers genieten nu al in Olympisch Stadion

‘Coolste Baan'Er klinken nog volop schroefboormachines en nietpistolen. Een legertje harde werkers haalt nog een doek over de stoeltjes op de tribunes. Maar verder is Amsterdam helemaal klaar voor de WK allroundschaatsen.

Door Rik Spekenbrink



Martina Sabliková neemt na de training selfies met de Marathontoren op de achtergrond. De bondscoach van Rusland, Kosta Poltavets, staat met een donkere zonnebril op de baan. En Claudia Pechstein gaat na de dweilpauze nóg een keer het ijs op. Ze krijgt de lach niet van haar gezicht. ,,Dit is superfun'', zegt de 46-jarige Eisschnelllauf-omi. ,,En dat is precies waar ik hier voor kom, plezier hebben. Want ik zal hier wel niet winnen.''

Quote Met kunstlicht ziet het er nog mooier uit. Patrick Wouters van den Oudenweijer De internationale schaatswereld is neergestreken in het Amsterdamse Olympisch Stadion, waar vanaf vrijdag de WK allround worden verreden. In de openlucht dus. Weer eens wat anders dan Thialf. Driftig worden langs de kant allerlei weerapps bekeken. Gaat het regenen? Wordt het zonnig? Van welke kant zal de wind komen?



De ‘Coolste Baan van Nederland’, zoals het tijdelijke ijsstadion wordt genoemd, is klaar voor het mondiale toernooi. Wekenlang was de baan open voor het publiek, nu is het de beurt aan de professionals als Sven Kramer en Ireen Wüst.

Vier jaar geleden werden hier na de Olympische Spelen van Sotsji de NK’s allround en sprint verreden. ,,Eigenlijk als proef, om eens te kijken of we dit zouden kunnen en wat er allemaal bij komt kijken'', zegt Patrick Wouters van den Oudenweijer, eigenaar van sportmarketingbureau House of Sports.



Met Rintje Ritsma kijkt hij deze dinsdagochtend naar de training. De Russische ploeg, aangevuld met Sablikova en Pechstein, rijdt de eerste rondjes in het Olympisch Stadion. Gisteren, toen de baan voor het eerst open was voor trainingen, waren twee Chinese rijdsters en de Let Haralds Silovs de eersten die het ijs kwamen testen.

Volledig scherm De medaillewinnaars en staf van TeamNL op het podium op van de 'Coolste Baan van Nederland' tijdens de huldiging van de olympische sporters na Pyeongchang, vorige week. © ANP

Quote Dit decor willen ze niet missen. Rintje Ritsma Wouters en Ritsma zijn de geestelijk vaders van het schaatsen op het buitenijs. Terug naar vroeger tijden. ,,125 jaar geleden, in 1893 toen Jaap Eden won, was er voor het laatst een internationaal toernooi in Amsterdam. Het begon als een droom om hier ooit weer een WK te houden. Ik zei net tegen Rintje: we komen aardig in de buurt van die droom”, zegt een opgetogen Wouters. Schaatsen in de buitenlucht, zoals de sport ooit bedoeld is. Vechten tegen de elementen, in plaats van alleen tegen elkaar en de klok.

De vlaggen op de stenen muren van het stadion geven aan dat het bepaald niet windstil is. Aan het einde van de ochtend gaat het even licht regenen, maar Ritsma ziet tevreden dat de ijsvloer zich prima houdt. Zelf heeft hij zijn schaatsen ook bij zich, als er straks een gaatje valt in het trainingsschema gaat hij zeker wat rondjes rijden. ,,Ik denk te weten dat een aantal rijders, uit binnen- en buitenland, zo kort na de Olympische Spelen geen WK allround hadden gereden als het ergens indoor was verreden”, zegt Ritsma. ,,Dit decor willen ze niet missen.”

Volledig scherm De Coolste Baan van Nederland in 2014. © Archief Pro Shots

Knoppen

De grote vraag is wel wat voor invloed het weer komende week gaat hebben. Ritsma en ijsmeester Beert Boomsma, ‘geleend’ van Thialf, maken zich ogenschijnlijk geen zorgen. Natte sneeuw is funest, maar uitgesloten. Een storm zoals die in januari over het land trok ook, maar die komt er ook niet. ,,Temperaturen van 18 graden verwachten we ook niet en regen kunnen we opvangen”, zegt Boomsma. Hij spreekt van ‘hardcore ijs’.



,,In Thialf kan ik aan heel veel knoppen draaien, misschien soms wel te veel. Hier kijk ik op allerlei apps wat het weer doet en pas je de ijsvloer aan aan het klimaat. Dat heeft ook zijn charme.”

Eric Heiden en Johan Olav Koss

Het toernooi wordt vanaf vrijdag in de avonduren verreden. Deels omdat het dan een paar graden kouder is dan overdag, maar ook omdat het mooiere plaatjes biedt, zegt Wouters. ,,Met kunstlicht ziet het er nog mooier uit.”



De zaterdag, als de mannen en de vrouwen rijden, is uitverkocht. Voor vrijdag en zondag zijn nog kaarten te koop. ,,Daarnaast zijn we er trots op tientallen oud-wereldkampioenen te mogen ontvangen”, zegt Wouters. ,,Donderdagavond is er in het Rijksmuseum een speciaal diner voor de oude meesters. Onder anderen Eric Heiden en Johan Olav Koss schuiven aan voor een maaltijd met de Nachtwacht op de achtergrond. Juist die historie willen we ook terugbrengen naar het huidige schaatsen.”