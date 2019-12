Schaatsers zesde op ploegachtervolging

Namens Nederland kwamen Patrick Roest, Chris Huizinga en Tjerk de Boer in actie. Roest was als eerste reserve de vervanger van Marcel Bosker, die na zijn loodzware 10.000 meter (twaalfde en laatste) op zaterdag en zijn 1500 meter op zondag (zevende) geen energie meer over had om ook de achtervolging nog te rijden. Ook bij Roest was na het goud op de 10.000 meter en het zilver op de 1500 meter het beste er wel af, al maakte hij ogenschijnlijk nog wel de beste indruk van het gelegenheidstrio.



Bondscoach Jan Coopmans kon in Nur-Sultan niet beschikken over onder anderen de specialisten Sven Kramer en Douwe de Vries. Beiden gingen op trainingskamp met Team Jumbo-Visma.



Met De Vries, Bosker en Roest won Oranje vorige maand in Polen. In de wereldbekerstand staat Nederland nu tweede, achter Italië.