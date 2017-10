Schaatskalender 2017-2018

Federer gunt in Basel ook Paire geen set

20:41 Roger Federer verspilt bij zijn thuistoernooi in Basel voorlopig tijd noch moeite. De zevenvoudige kampioen was voor eigen publiek in de tweede ronde eveneens snel klaar met de Fransman Benoît Paire (6-1 6-3). De als eerste geplaatste Zwitser was na 57 minuten klaar met de nummer veertig van de wereldranglijst. Federer won in de eerste ronde simpel (6-1 6-3) van de Amerikaan Frances Tiafoe.