Schaatskampioene Irene Schouten verrast en troeft in Lekkerkerk alle wielrenners af

Irene Schouten legde er in die vlammende eindsprint onder anderen wereldkampioene Annemiek van Vleuten op. Dit was enkele ronden na de niet ver genoeg reikende solo-ontsnapping van Floortje Mackaij.



Schouten was erg blij met haar overwinning. ,,Ik kwam niet naar Lekkerkerk om in het peloton te blijven koersen”, zei ze. ,,Dat kon ik tegenover de vele toeschouwers niet maken. Twee keer deed ik een ontsnappingspoging, de tweede was raak. Aan het eind had ik nog wat over voor een snelle sprint.”

De mannenwedstrijd van 80 km liep uit op een massasprint. Niels Immerzeel uit Wilnis toonde zich aanvalslustig, maar kwam niet op het erepodium. Gouwenaar Remco Schouten wel, hij werd tweede achter winnaar Jos Koop. Tom Wijfje (Ter Aar) en Niels Immerzeel spurtten naar plek zes en acht.

Zwangere Van Dijk geniet

De voorafgaande tijdrit van 1 ronde (1800 m) werd gewonnen door Yara Kastelijn met Mackaij op de tweede plek. Wereldkampioene Ellen van Dijk, die vijf maanden zwanger is, genoot van de sfeer en de tijdrit.

,,Lang geleden dat ik nog een rugnummer opspeldde”, reageerde de wereldkampioen. ,,Ik ben in training gebleven, maar zo’n korte tijdrit is toch andere koek. De Ronde van Lekkerkerk is als een dorpsfeest. Daar hou ik van. Vorig jaar won ik de tijdrit en het criterium.”

Waarna Van Dijk in de regenboogtrui terug naar huis in Woerden fietste. Annemiek van Vleuten speelde in de tijdrit geen rol van betekenis omdat haar achterband langzaam leegliep.

Gelukkig bracht mijn vader net op tijd een ander achterwiel Floortje Mackaij

,,Die tijdrit ging me goed af”, aldus Floortje Mackaij. ,,Maar ik moest wel voluit gaan voor het zilver. Gelukkig bracht mijn vader net op tijd een ander achterwiel, want de band was onderweg uit Woerden lek gestoten.”

Mackaij eindigde als zevende in de wegwedstrijd en Maaike Coljé uit Snelrewaard, die veel premies won, werd tiende. Jammer dat mijn solo het niet haalde,” gaf Mackaij aan. ,,Mijn Movistar-ploeggenote Annemiek van Vleuten stopte af. Zoals ik voor haar heb gedaan in de Ronde van Spanje. Het peloton dacht er anders over waardoor ik niet voorop kon blijven. Wat een multi-talent overigens die Irene Schouten. Die kan echt alles.”

