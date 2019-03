Schaatsseizoen voorbij: dit waren de hoogte- en dieptepunten

Door Lisette van der Geest en Pim Bijl



Nationaal record Esmee Visser

Ze lacht vaak tussendoor als ze een zin zegt. Even. Niet hard, zeker niet gemeen, maar alsof ze zichzelf verbaast. En zichzelf verbazen, dat doet Esmee Visser met enige regelmaat. Afgelopen zaterdagmiddag weer, tijdens de 3000 meter bij de wereldbekerfinale. ,,O, misschien ga ik wel iets te hard”, dacht ze halverwege. –Een lachje.- En toen was er een nieuw nationaal record.



Wereldtitel Kai Verbij

Bij Kai Verbij geen dik aangezette zinnen en luidruchtige klanken. Verbij wint met bescheidenheid. Bij de WK afstanden in Inzell was de man die in januari al Europees kampioen sprint werd de snelste op de 1000 meter. Op de opmerking dat zijn rit ‘schitterend’ was, volgde wat gestamel: ,,Eh, ja, ha. Wel bijzonder. Ja, ik ben wel blij.” Resultaten spreken.