Schaatssprintster Femke wil graag dokter Beuling worden, maar die combinatie is zwaar

De thermometer tikt de 34 graden aan en op de atletiekbaan in Heerenveen lopen twee groepen sporters zich de longen uit hun lijf. Nee, geen hardlopers of meerkampers, hier zijn schaatsers aan het werk. Schaatsers? Ja, daar denk je niet snel aan bij deze temperaturen, maar het nieuwe seizoen is alweer begonnen, in schaatstempel Thialf ligt het zogenoemde zomerijs waar de ploegen hun eerste slagen alweer hebben gemaakt. Maar de meeste trainingen zijn nu in de open lucht en gericht op kracht en techniek.