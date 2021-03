Schaatsster Femke Beuling (21) uit Emmeloord verlaat Team IKO: ‘Ik sta al twee jaar stil’

Haar aflopende contract bij de ploeg van kopvrouw Jorien ter Mors werd niet verlengd, al was dat voornamelijk een keuze van Beuling zelf. ,,Het is de afgelopen twee jaar niet gegaan zoals ik me had voorgesteld”, begint ze haar relaas. ,,Ik heb zelf niet goed gepresteerd, het kwam er gewoon niet uit. Ik had er in elk geval veel meer van verwacht toen ik bij de ploeg kwam.”