Schaatsster Irene Schouten rijdt NK op de fiets

LIVE: Rusland maakt zich op voor start van het WK

9:58 Het is zover: vandaag start het WK voetbal in Rusland. Rusland en Saoedi-Arabië trappen vanavond om 17.00 uur het voetbalspektakel af. Maar ook alle andere landen zijn al volop in voorbereiding. Volg alle ontwikkeling vanuit Rusland hier in ons liveblog.