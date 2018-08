Schaatsster Lotte van Beek vindt vooral zekerheid met nieuwe ploeg

Lotte van Beek (26) is opgelucht. Eindelijk heeft ze weer zekerheid, in elk geval voor het komende jaar. De Olympisch kampioene van 2014 vond vorige week een nieuwe schaatsploeg. ,,Nu kan ik me weer volledig richten op trainen en schaatsen. Ik hoef me niet meer druk te maken om de randzaken.’’

En dat is lekker, wil ze maar zeggen, want de Zwolse schaatsster die met de achtervolgingsploeg nog zilver pakte op de winterspelen in Zuid-Korea kon wel wat zekerheid gebruiken. ,,Vorig jaar was mijn comeback na een periode waarin het heel veel minder ging. En ik wil die stijgende lijn natuurlijk heel graag doorzetten. Het afgelopen jaar heb ik met het Gewest Fryslan mee kunnen trainen en door persoonlijke sponsors nog trainingskampen kunnen bekostigen, maar om dat allemaal te kunnen regelen moest ik daar veel tijd en energie in steken. Tijd die ik liever aan trainingen wilde besteden.’’ Van Beek heeft een contract voor een jaar.

Trainingsploeg

Na de Winterspelen verdwenen veel commerciële ploegen van het toneel, juist waar Van Beek hoopte onderdeel te kunnen worden van zo’n ploeg. Veel schaatsers, zelfs Olympisch kampioenen, zaten zonder werkgever. De KNSB bracht de teamloze schaatsers bij elkaar in een trainingsploeg, onbezoldigd, maar met trainingsfaciliteiten. ,,Een mooie, maar hopelijk tijdelijke oplossing’’, zei Van Beek al eerder, die met onder andere Ireen Wüst, Esmee Visser, maar ook Ronald en Michel Mulder trainde. ,,We zijn op trainingskamp in Inzell geweest en daar waren ineens contacten met Infestos’’, legt ze uit. ,,Achter de schermen speelde er al heel veel, maar nu werd het concreter.’’ De Enschedese investeringsmaatschappij Infestos bood uitkomst. ,,Dat wordt overigens niet de naam van de ploeg’’, benadrukt Van Beek. ,,Infestos is echt bezig met talentontwikkeling, de schaatsers worden gebruikt ter promotie van die plannen. Voor ons is het vooral prettig dat we zekerheid hebben en een stabiele situatie. Zo kunnen we ons echt richten op het schaatsen.’’

Wüst en Visser

Naast Van Beek maken ook Olympisch kampioenen Ireen Wüst en Esmee Visser deel uit van het team, maar Marcel Bosker en de talenten Jos de Vos, Louis Hollaar en Marwin. Zij worden getraind door Peter Kolder en Wouter Olde Heuvel. Vanaf 1 november komt Gerard Kemkers, oud-trainer van de TVM-schaatsploeg, erbij. Kemkers wordt verantwoordelijk voor het talentenontwikkelingsprogramma.

WK in Inzell