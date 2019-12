Schaatssters vierde op achtervolging in Japan

Japan zegevierde voor eigen publiek in een tijd van 2.56,37. Voor de olympisch en wereldkampioen op dit onderdeel was het dit seizoen de eerste overwinning. Canada eindigde als tweede (2.57,81) en Rusland pakte brons (3.02,39).



Canada won de wereldbeker in deze discipline. Nederland eindigde in het klassement als derde. Met Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Antoinette de Jong behaalde Oranje eerder dit seizoen twee keer zilver op de achtervolging. Coopmans kon in Japan niet beschikken over deze drie schaatssters.



Op de resterende wereldbekertoernooien in Calgary (7-8 februari) en Heerenveen (7-8 maart) staat de ploegachtervolging niet op het programma.