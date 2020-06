Schaatstalent Mika van Essen (20) uit Schalkhaar mag niet door bij Reggenborgh, maar wil zich opnieuw bewijzen

Het had de ideale opstap naar de top moeten worden voor Mika van Essen. Maar de 20-jarige schaatser uit Schalkhaar moest na één seizoen het commerciële Team Reggeborgh alweer verlaten. ,,Tja, dat had ik niet verwacht.” Nu doet hij één stap terug, om in de toekomst twee stappen vooruit te zetten.

Van Essen is diep teleurgesteld natuurlijk, maar heeft zijn vizier alweer gericht op de toekomst. Bij de Friese Selectie, begeleid door Ian Steen, hoopt hij het ongelijk van Reggeborgh te bewijzen. ,,Laat duidelijk zijn dat ik Reggeborgh wel heel dankbaar ben voor de kans die ik heb gekregen", benadrukt Van Essen. ,,Maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het klaar zou zijn.”

Want het jonge talent zou mogen ruiken aan een professionele schaatsploeg. ,,Ik moest informatie absorberen, leren, groeien en vooral luisteren naar de toppers die bij de ploeg reden. Mannen als de gebroeders Mulder, Kai Verbij, Dai Dai Ntab. Dat was natuurlijk geweldig om mee te mogen maken.”

Het werd alleen geen geweldig jaar qua resultaten, geeft Van Essen toe. ,,Maar dat viel ook niet te verwachten, ik moest leren, groeien. En ik heb ook privé het nodige meegemaakt wat invloed heeft gehad. In september werd bekend dat mijn moeder ernstig ziek was. Dat heeft grote indruk op me gemaakt, als je ziet wat er in haar leven veranderde. Van behandeling naar behandeling, veel onzekerheid. Gelukkig kan ik nu zeggen dat ze er goed uitgekomen is en dat het goed met haar gaat.”

Ander materiaal pakt niet goed uit

Ook het veranderen van materiaalkeuze pakte niet goed uit, weet Van Essen. ,,De hele ploeg was aan het experimenteren, alles aan het doen om winst te pakken. Dat is nou niet helemaal goed uitgepakt voor de meeste schaatsers van Reggeborgh. Zeker voor mij niet. En ik januari raakte ik geblesseerd aan mijn bovenbeen. Lag ik er drie weken uit. En toch heb ik op het NK junioren in Enschede wel wat kunnen laten zien", zegt Van Essen.

,,Dus ging ik met vertrouwen de contractbesprekingen in, eind maart. Maar teammanager Henk Schra en trainer Gerard van Velde verrasten me eigenlijk met de mededeling dat ze met me wilden stoppen. Even was er nog sprake van en ontwikkelingsteam om mij heen. Allemaal talenten bij elkaar, maar daar was door de coronacrisis ineens geen geld meer voor. Eerlijk gezegd denk ik dat het ook met de komst van Kjeld Nuis te maken heeft. Dat kost natuurlijk wel wat.... Maar goed, ik wil niet in wrok om kijken.”

Want Van Essen heeft het bijltje er niet bij neergegooid, al was het nogal lastig om toch nog een ploeg te vinden. ,,De mededeling dat het ophield kwam eind maart, toen zaten alle andere ploegen bijna allemaal vol. Via mijn oude trainster Elvira Salet van de Sprintselectie Oost kwam ik bij de Friese Selectie uit. Een kleine formatie waar ik me hopelijk kan laten zien op de momenten dat het moet. Want het maakt me niet uit in welke kleur pak in rijd, ik moet gewoon heel hard gaan. Natuurlijk mis ik alle faciliteiten wel die Reggeborgh bood.”

