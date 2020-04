Schaatstalenten Eline, Chris en Joep krijgen een kans om de top te bestormen bij TalentNED

Rosberg: Korter F1-sei­zoen vergroot kansen Verstappen op titel

Het Formule 1-seizoen heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Al acht races werden uitgesteld en het is maar de vraag of die nog terugkomen op de kalender. Er wordt al gesproken over een ingekorte kalender van 'slechts' 15 tot 18 Grands Prix en volgens oud-wereldkampioen Nico Rosberg kan dat in het voordeel werken van Max Verstappen.