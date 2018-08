Schaatstrainer Kuiper naar Canadese bond

FIFA schorst voormalige PSV'er Kalusha voor twee jaar

17:26 De ethische commissie van de wereldvoetbalbond FIFA heeft Kalusha Bwalya voor twee jaar geschorst. De 54-jarige Zambiaan zou in het verleden giften hebben aangenomen van Mohamed Bin Hammam, de Qatarees die in 2011 in opspraak raakte.