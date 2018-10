Schade valt mee voor Van der Poel: verrekte enkel

Van der Poel werd per brancard afgevoerd en ging naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas. Er werd heel even gevreesd voor een enkelbreuk, maar de diagnose aldaar wees uit dat er niets is gebroken. Zijn team Corendon-Circus kon nog niet melden hoe lang Van der Poel uit de roulatie zal zijn.

De Nederlandse alleskunner reed in Lokeren zijn derde veldrit van het seizoen. Hij had de eerste twee, in Ronse en Meulebeke, gewonnen. De 23-jarige Van der Poel was wat later begonnen aan het seizoen omdat hij rust nam na het WK mountainbike in Lenzerheide in september, waar hij brons veroverde. Hij ontbrak daardoor in de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten.