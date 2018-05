Schalk in Nederlandse belangstelling, Vink assistent van Koster bij Willem II

Het seizoen 2017-2018 is nog niet eens afgelopen, maar de voetbalwereld kijkt al volop naar het nieuwe seizoen. In onze TransferTalk houden we komende zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Vink assistent van Koster bij Willem II

Willem II heeft de technische staf voor het nieuwe voetbalseizoen uitgebreid met Gery Vink. De 52-jarige Opheusdenaar gaat aan de slag als assistent van hoofdtrainer Adrie Koster.



Vink, die een contract voor drie seizoenen ondertekende, werkte eerder bij Ajax al samen met Koster. Koster was toen trainer van het beloftenelftal en Vink had het hoogste jeugdteam onder zijn hoede. Later was Vink assistent van Frank de Boer bij het eerste elftal van de Amsterdammers.

Gustafson naar FC Utrecht

Feyenoord had hem liever verkocht aan een buitenlandse club, maar Simon Gustafson is volgend seizoen actief voor FC Utrecht.

Asamoah weg bij Juve

Kwadwo Asamoah vertrekt na zes seizoenen bij Juventus. De Ghanees laat via Twitter weten dat hij zijn aflopende contract niet zal verlengen.



De 29-jarige Asamoah maakte in 2012 de overstap van Udinese naar Juventus en veroverde vervolgens zes keer op rij de landstitel met zijn club uit Turijn. Het is nog niet bekend waar Asamoah zijn loopbaan gaat vervolgen.

Kwadwo Asamoah on Twitter This's it, a clarification of my future @juventusfc .#juventus #Asamoah #statement

Schalk staat voor terugkeer in Nederland

Alex Schalk staat volgens The Scottish Sun voor een terugkeer in Nederland. De voormalig speler van onder meer NAC Breda zou in de belangstelling staan van FC Groningen. De 25-jarige Schalk maakte in 2021 de overstap van Go Ahead Eagles naar Ross County. Daar won hij in 2016 de Schotse League Cup.

Volledig scherm Schalk met de Schotse League Cup. © Willie Vass

Binnenlandse transfer Balotelli?

Volledig scherm Balotelli is trefzeker tegen Olympique Marseille. © Photo News Mario Balotelli zou volgens het Franse l'Equipe de nieuwe spits moeten worden van Olympique Marseille. De finalist van de Europa League (3-0 nederlaag tegen Atlético Madrid) zou drie doelstellingen hebben deze transferzomer: het contract van coach Rudi Garcia verlengen, twee verdedigers contracteren én een nieuwe spits vastleggen. Vorige zomer had l'OM ook al de hoogst nodige moeite om defensieve en aanvallende versterkingen te vinden. Toen kwamen Aymen Abdennour en Kostas Mitroglu op de laatste nipper. Nu zou Balotelli al in een vroeg stadium vastgelegd moeten worden. Het contract van de Italiaanse spits loopt deze zomer af en kan dus gratis opgepikt worden in Nice.

Fonseca langer door bij Sjachtar

Volledig scherm Paulo Fonseca © REUTERS Sjachtar Donetsk heeft coach Paulo Fonseca langer aan zich weten te binden. Ook de komende twee jaar is de Portugees de eindverantwoordelijke bij de Oekraïense landskampioen. Fonseca, die zich verkleedde als Zorro na de winst in de Champions League tegen Manchester City, is coach van Sjachtar sinds juni 2016. Sindsdien wonnen de mannen in oranjezwart twee landstitel, twee nationale bekers en de Oekraïense supercup.

Shaqiri wil de Champions League in

Volledig scherm Shaqiri treurt na de degradatie van Stoke City. © Getty Images Xherdan Shaqiri mag door een clausule in zijn contract voor 12 miljoen pond, bijna 14 miljoen euro, vertrekken bij Stoke City. De club, waar ook Erik Pieters, Bruno Martins Indi en Ibrahim Afellay onder contract staan, degradeerde onlangs uit de Premier League waardoor de Zwitser mag vertrekken. Volgens The Sun is Shaqiri op weg naar Tottenham Hotspur. De kleine creatieveling wil namelijk naar een club die meedoet om de titel en in de Champions League speelt. Daar voldoen de overige geïnteresseerde clubs West Ham United, Everton en Crystal Palace niet aan.

Dumfries heeft wel oren naar PSV

Denzel Dumfries moet de opvolger worden van Santiago Arias, die op koers ligt te vertrekken bij PSV. De verdediger van sc Heerenveen heeft wel oren naar een overstap naar Eindhoven.