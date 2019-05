Scheidsrechters in België op dieet

De scheidsrechterscommissie in België stuurde gisteren een mail naar de scheidsrechters. Daarin wordt ze gevraagd hun vetpercentage voor 15 juli tot onder de 15 procent te laten zaken. Drie maanden later mag dat dus nog maar 12 procent zijn. Voor de grensrechters geldt vanaf 15 juli een vetpercentage van minder dan 18 procent, tegen 17 oktober moeten ze zakken onder 15 procent.



Wie de limieten niet haalt, wordt niet meer aangesteld. Dan is het maximaal haalbare een aanstelling als videoscheidsrechter. ,,Dit is een volgende stap in de professionalisering", zegt ex-topscheidsrechter Frank De Bleeckere, inmiddels actief in de scheidsrechterscommissie.