Schenk nieuwste aanwinst Twente, Chelsea blijft shoppen in Italië

Xandro Schenk speelt komend seizoen in het shirt van FC Twente. De verdediger van Go Ahead Eagles komt transfervrij over uit Deventer en heeft in Enschede voor twee jaar getekend.



Schenk leek in eerste instantie naar Sparta Rotterdam te vertrekken, maar die transfer ketste af toen bekend werd dat FC Twente ook geïnteresseerd bleek. Het zorgde bij de Rotterdammers voor de nodige onvrede. Schenk besloot Sparta alsnog de rug toe te keren en voor FC Twente te kiezen, waar hij vandaag heeft getekend.



Schenk is afkomstig uit de jeugdopleiding van Almere City, waarna hij in in 2001 als jeugdspeler overstapte naar Ajax. Die club verhuurde hem begin 2013 aan Go Ahead Eagles. Een half jaar later nam de Deventer club Schenk definitief over.