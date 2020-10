Schmidt blijft na teleurstelling geloven in PSV, dat vijf van de twaalf basisspelers miste

Onder anderen Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix en Mohamed Ihattaren kregen van hem de complimenten, hoewel ze hun stempel niet op de wedstrijd konden drukken. Dat had Schmidt zelf ongetwijfeld ook geconstateerd, maar het levert hem niks op om richting het uitduel met Vitesse via een harde uithaal naar buiten het zelfvertrouwen van zijn groep aan te tasten.



Onder lastige omstandigheden kon PSV in het grootste gedeelte van het Europa League-duel behoorlijk partij bieden aan de ploeg die afgelopen weekend won van de vorige Europa League-winnaar. Met andere woorden: Granada stelt wel iets voor. Alleen na rust werd PSV donderdagavond kortstondig weggeblazen en dat was bepalend voor de uitslag van het duel, dat ook nog gelijk had kunnen eindigen.

Twaalfde man

In eigen huis wordt van PSV echter meer verwacht. Daar ligt de lat onder normale omstandigheden ook in dit soort wedstrijden op winst. Een deel van de verklaring voor de nederlaag zit in het Philips Stadion: PSV miste vijf van de twaalf basisspelers en daaronder ook de twaalfde man die de ploeg in internationale wedstrijden aanvuurt. Louis van Gaal zei het ooit daags voor een nederlaag met Manchester United in Eindhoven: de sfeer in het Philips Stadion is op Europese avonden voor elke tegenstander lastig. Op het veld ontbraken Cody Gakpo, Eran Zahavi, Jordan Teze en Pablo Rosario, die waarschijnlijk allemaal aan de aftrap hadden gestaan.

Het zou te makkelijk zijn om het resultaat puur op het wegvallen van spelers (ook Mario Götze ontbrak een helft), de huidige coronasituatie en het afwezige publiek af te wentelen. PSV ging op eigen veld ook kopje onder omdat de ploeg vooral na rust slecht verdedigde, soms ontzettend slordig was in de passing (bijvoorbeeld nieuweling Ibrahim Sangaré) en voorin weinig kon afdwingen. De defensieve wissel van Schmidt (Nick Viergever voor de geblesseerde Mario Götze) pakte ronduit slecht uit, zeker omdat de hele linkerkant daardoor uit het lood was geslagen.

Uit het lood geslagen

PSV had in de fase na rust ineens geen drang naar voren meer. De organisatie was in een aantal situatie onvoldoende en bij balverlies was er een paar keer totaal geen druk op de bal. Bij de eerste tegengoal kon spits Jorge Molina op een onvoorstelbare manier vrijkomen. De spelers van PSV keken massaal naar de bal en verloren de 38-jarige aanvaller uit het oog, waardoor hij eenvoudig in staat was de 1-1 aan te tekenen. Bij de 1-2 van Granada leed Mohamed Ihattaren te makkelijk balverlies en hij was ook niet meer in staat om de situatie te repareren. Achterin bij PSV moest Jorrit Hendrix ogenschijnlijk kiezen omdat naast Darwin Machis nóg een Granada-speler aan de rechterzijde van PSV gevaarlijk vrij was gekomen. Hij kon onvoldoende druk geven.



Op het verrassende schot van Machis, waarvoor de Venezolaan veel te veel ruimte kreeg, had Yvon Mvogo geen antwoord. De keeper verrichtte wel een paar goede reddingen, maar had dit keer onvoldoende ‘reach’. Timo Baumgartl stond nog enigszins in de baan van het schot, maar dook in een reflex weg. De centrale verdediger maakte de afgelopen twee duels een matige indruk, waar zijn kompaan Olivier Boscagli juist duidelijk aan het groeien is. Voor Baumgartl is de situatie lastig, vooral omdat hij geen ritme heeft en aangeeft dat nodig te hebben om zijn beste niveau te halen. Zijn prestatie was over de gehele linie niettemin onvoldoende en dat is waar PSV het mee moet doen.

Geen tijd om te treuren

Veel tijd om te treuren heeft de club niet. Defensief en organisatorisch moet het in Arnhem beter, om zondag de drie punten te pakken en de week alsnog met een positief gemoed af te sluiten. Het moet ook meezitten bij de coronatest van vrijdag, tegenwoordig een spannender moment dan de bekendmaking van de opstelling.

In de Europa League is de eerste slag door PSV wel verloren, maar de oorlog zeker nog niet. PSV heeft in de eredivisie de koppositie in handen en heeft, mede gezien het programma, de kans om tot de winterstop aan kop te blijven of een andere koploper binnen handbereik te houden.