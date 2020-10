Schmidt en Mvogo loven PSV: ‘Dit was ons doel, we willen elke drie dagen voetballen’

Europa LeaguePSV-trainer Roger Schmidt was na afloop van Rosenborg-PSV ( 0-2 ) zeer te spreken over de prestatie van de Eindhovenaren. ,,Ik ben blij dat we gewonnen hebben en ons gekwalificeerd hebben. Er lag veel druk op deze wedstrijd en daar is de ploeg uitstekend mee omgegaan. We willen ons ontwikkelen en deze stap was daarvoor cruciaal.”

Door Rik Elfrink en Chris Ottens



Schmidt vond het knap dat zijn ploeg accepteerde dat het om knokken ging tegen de Noren. ,,We hebben goed verdedigd, omgeschakeld en kansen gecreëerd. En gescoord. Eran Zahavi maakte in het verleden al veel goals en daarom hebben wij hem ook naar PSV gehaald. Hij is ook een echte teamspeler, met enorme eerzucht. Dat draagt hij over op de ploeg. Eran wil winnen en goals maken, maar ik wil ook Donyell (Malen, red.) complimenteren. Hij heeft zich heel nuttig gemaakt voor de ploeg en hard gewerkt.”

Lees ook PSV naar groepsfase Europa League: Zahavi meteen goud waard Lees meer

De ervaren Zahavi was met zijn goal en pass op de eveneens scorende Cody Gakpo doorslaggevend, maar Schmidt loofde meer spelers. ,,Jordan Teze en Olivier Boscagli waren top. Daarnaast hebben Mauro Júnior en Cody Gakpo het top gedaan en keihard gewerkt.” Ook benoemde hij de invalbeurt van Jorrit Hendrix. ,,Een beslissend moment. Jorrit heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld en was duidelijk heel gemotiveerd. Hij heeft zijn klasse en ervaring gebracht. Vorige week heb ik hem eruit gelaten omdat niet duidelijk was of hij blijft. Als je dan zo reageert, is dat grote klasse.”

Volledig scherm PSV viert de eerste goal. © BSR Agency

Verdediger Teze maakte indruk en bleef steeds overeind. ,,Hij liet zich in de voorbereiding zien, net als Olivier. We hebben hen de kans gegeven zich te ontwikkelen en ze hebben het uitstekend gedaan. Dat is niet vanzelfsprekend als je onder druk staat en je moet kwalificeren. Bij alle lange ballen moesten ze vanavond top zijn.” Bij PSV vielen Philipp Max (spierblessure) en Ryan Thomas (enkelklachten) uit. Schmidt hoopt dat de blessures meevallen, maar houdt een slag om de arm. ,,We hopen ze snel terug te hebben.”

Mvogo

Yvon Mvogo (26) toonde zich eveneens een gelukkig man na de 0-2 overwinning van PSV tegen Rosenborg BK. Hij weet uit ervaring - bij Young Boys en RB Leipzig - hoe het is om in de groepsfase van de Europa League te spelen. ,,De Europa League halen was een belangrijk doel voor ons. Dat zag je wel terug, maar we hebben laten zien dat we zware wedstrijden kunnen winnen en de nul kunnen houden. Als PSV-speler moet je het verhaal van de club kennen. En als je dat kent, weet je dat je klaar moet zijn voor dit soort wedstrijden. Het was ons doel om de Europa League te halen, we willen elke drie dagen voetballen. Ik ben blij dat we dat hebben gehaald”, stelde doelman, die tegen Rosenborg niet echt op de proef werd gesteld.

Hij prees ook nog de inbreng van Eran Zahavi, die met een doelpunt en een assist van grote waarde was voor PSV. ,,Eran is een geweldige speler met veel ervaring. Hij brengt kwaliteit met en zonder bal. En hij praat veel, dat is belangrijk voor dit jonge team.”

Volledig scherm Yvon Mvogo. © BSR Agency