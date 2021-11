Schmidt ontevreden over gelijkspel PSV in Monaco: ‘Defensief zat het beter in elkaar, maar we misten creativiteit’

PSV speelde vanavond in het toernooi om de Europa League met 0-0 gelijk bij AS Monaco en met dat resultaat was trainer Roger Schmidt niet helemaal tevreden. De coach van de Eindhovenaren vond zijn team in het defensieve werk wel een stuk beter dan de afgelopen weken. Er werd dit keer geen goal weggegeven, al waren de Monegasken wel een paar keer gevaarlijk.

PSV kwam offensief tekort en was niet in staat om AS Monaco echt pijn te doen. ,,We misten een stukje creativeit”, zei Schmidt onder meer en hij verschuilde zich niet achter een aantal blessures waar PSV door wordt geteisterd. Daardoor moest hij Philipp Mwene opstellen als zogeheten ‘halve tien’, op de plek van Mario Götze. Mwene : ,,Mijn eerste taak was om geen doelpunten tegen te krijgen, we hebben er de laatste tijd veel te veel tegen gehad. En als we de bal hadden, moest ik mee de aanval zoeken.”

Lees ook Matig PSV blijft ondanks gelijkspel bij Monaco meedoen in Europa League

Daarnaast speelde Érick Gutiérrez als controlerende middenvelder. ,,Hij verdiende het om te spelen, omdat hij dat op de trainingen heeft afgedwongen”, aldus de coach.

Kramp

Spits Carlos Vinícius viel tijdens het duel uit, maar dat lijkt geen groot probleem. ,,Hij had kramp en we moesten hem wisselen. Carlos komt nu in een situatie waarin hij veel speelt en dat is voor hem al even geleden”, aldus de trainer. Ook Yorbe Vertessen viel uit. ,,Hij had in de vorige wedstrijd al een klap op zijn ribben gehad en lichte klachten, maar kreeg er nu nog een. Dat is heel pijnlijk en hij kon niet verder.”

Schmidt ziet nog perspectief in de groep van PSV, maar weet ook dat zijn ploeg dan de komende Europa League-duels de nodige punten moet halen. PSV mag in elk geval niet verliezen bij Real Sociedad in de zesde en laatste wedstrijd van de poule. Dan is plaatsing sowieso onmogelijk.