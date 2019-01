Schoofs door in kwalificaties Australian Open, Lemoine onderuit

Tennisster Bibiane Schoofs heeft de tweede ronde bereikt in de kwalificaties voor de Australian Open. Ze was bij haar eerste optreden in Melbourne in drie sets de baas over Liang En-Shuo uit Taiwan: 6-2, 5-7, 6-4. De volgende tegenstandster van Schoofs is de Russische Natalia Vichliantseva.