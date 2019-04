Schoofs naar tweede ronde op gravel in Bogotá

De 18-jarige Arango mocht met een wildcard meedoen aan het graveltoernooi in eigen land. De nummer 426 van de wereld had in de eerste set weinig in te brengen tegen Schoofs, maar nam in de tweede een voorsprong van 3-0. De Nederlandse, zelf 162ste op de mondiale ranking, knokte zich echter terug. Bij een stand van 3-3 ging Arango door haar enkel. Een lange blessurebehandeling volgde, waarna de Colombiaanse toch weer de baan op strompelde.